فصل الكهرباء عن 11منطقة وقرية في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد مدينة دسوق بمحافطة كفر الشيخ، اليوم، السبت، فصل التيار الكهربائي، عن 11 منطقة وقرية ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً؛ لإجراء الصيانة الدورية اللازمة بشبكة الكهرباء، من قبل هندسة الكهرباء.

ومن جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، عن المناطق والقرى التي سيتم فصل الكهرباء عنها، خلال هذه الفترة، والتي تشمل طريق فوة، حي مكة، تقسيم رجب، طريق المستشفى العام، تقسيم المعملين، مساكن مكة، مساكن المرور وقرى العجوزين، الكنيسة، كفر الشيخ، الإبراهيمية.

وفي سياق متصل، تبذل هندسة كهرباء كفر الشيخ جهوداً مضنية من خلال إجراء صيانة دورية لشبكات الكهرباء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.