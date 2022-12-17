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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالكركم.. مشروبات يومية للوقاية من أمراض البرد في الشتاء

نصائح صحية: اشرب
نصائح صحية: اشرب كوب من هذا المشروب يوميا فى الشتاء وإبعد عن

يدور هذا الموسم حول الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية ، ولكن تأتي معه مجموعة من الأمراض تكون المناعة ضعيفة في فصل الشتاء .

ففى اطار ذلك كشف موقع هيلثي عن مشروب طبيعي يمنع الأمراض فى الشتاء، يحتوي الكركم أيضًا على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات إنه غني بالكركمين والفلافونويد ، والتي تساعد أيضًا في علاج آلام الجيوب الأنفية وآلام المفاصل وعسر الهضم ، إلى جانب الوقاية من البرد والإنفلونزا ينصح بشرب حليب الكركم لتجنب الأمراض الموسمية ولعلاج إصابات الجسم.

حليب الكركم مقوي للمناعة

إذا كنت تحب شرب الحليب ، فيمكنك الاستمتاع به عن طريق إضافة الكركم إلى الحليب الساخن في الشتاء هذا الحليب ليس لذيذ المذاق فحسب ، بل يعمل أيضًا على إفادة الصحة بعدة طرق بصرف النظر عن الكركم في الحليب ، يمكنك أيضًا إضافة جوزة الطيب والعسل والقرفة حسب ذوقك كل هذه الأشياء ستعمل على تعزيز مناعتك.

اصنع عصير الفانيليا مع الكركم

يعتبر البرتقال مخزنًا لفيتامين سي تعمل هذه الفاكهة المتوفرة في فصل الشتاء على حمايتك من الإصابة بالمرض إذا كنت تحب عصير البرتقال ، يمكنك جعله ألذ وأكثر صحة عن طريق إضافة زبادي الفانيليا والقرفة والقليل من الكركم إليه يمكن أن تفيد الصحة في نواح كثيرة.

اصنع مشروب التخلص من السموم بالكركم

يمكنك أيضًا استخدام البرتقال كمشروبات للتخلص من السموم إضافة عصير الزنجبيل إلى عصير البرتقال يعمل على إزالة السموم من الجسم إذا كنت ترغب في صنع مشروبات صحية لنفسك ، يمكنك أيضًا إضافة الكركم والزنجبيل المطحون وعصير الجزر وعصير الليمون إلى عصير البرتقال هذا سوف يعطيك الكثير من الفوائد.

حليب ماسالا الكركم

إذا كنت لا تحب شرب الكركم بشكل منفصل في الحليب ، فيمكنك تحضير حليب بهارات الكركم لنفسك لتحضيره ، ضعي الحليب في إناء وضعيه على الغاز حتى يسخن يمكنك الآن إضافة الكركم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود إليها اغلي الحليب معهم لبعض الوقت يمكنك أيضًا إضافة العسل حسب الرغبة.

الكركم ومياه اجوين

يمكنك أيضًا أن تستهلك الكركم بالماء إذا كنت تشرب ماء أجوين في الصباح ، يمكنك جعله أكثر صحة عن طريق إضافة الكركم إليه في حين أن هذا سيحسن من عملية الهضم ، إلا أنه سيتم تعزيز التمثيل الغذائي وسيساعد أيضًا في تقليل الوزن تحضير هذا المشروب سهل أيضًا ينقع الكرفس في الماء طوال الليل ويغلي بعد إضافة الكركم إلى الماء في الصباح.

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