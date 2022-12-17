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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على صور سيارة برلنتي عامر زوجة سعد الصغير بعد مطاردة المطرب الشعبي لها والاصطدام بها في حدائق الاهرام بعد مشاجرة بينهما. 

وتحفظت قوات امن الجيزة على المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها بعد مطاردة شرسة قادها الصغير في حدائق الاهرام وتبادل الاتهامات بين الطرفين. 

ويتواجد الطرفان الان داخل قسم شرطة الهرم لانهاء الاجراءات القانونية اللازمة اما بالتصالح او بعرض الطرفين على النيابة العامة صباح باكر.  

واتهم المطرب الشعبي سعيد الصغير زوجته واسرتها "شقيقتها ووالدتها" بسرقة مبلغ مالي قدره ٧٥ الف جنيه منه قبل تشاجره معهن كما اتهمهن بتمزيق جواز سفره. 

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالحيزة ملابسات اصطدام سعد الصغير بشخصين في حدائق الاهرام حيث تبين ان الضحايا هم زوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها. 

واضافت التحريات بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم ان خلافات زوجية بين سعد وزوجته دفعتهم للتشاجر في الشارع فهربت زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارة وطاردهم سعد الصغير واصطدم بسيارتهن وتم نقلهن الى مستشفى الهرم وتبين اصابتهن باصابات طفيفة. 

واشارت التحريات الى انه عقب تقديم الاسعافات الاولية لهن تم اقتيادهن لقسم الهرم بينما تم التحفظ على سعد الصغير بقسم الشرطة لتبادل الطرفين الاتهامات. 

كانت أطاحت سيارة يقودها الفنان سعد الصغير بشخصين في منطقة الهرم ما اسفر عن اصاباتهما باصابات مختلفة وتم نقلهما للمستشفى. 

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين. 

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين، أن سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي سعد الصغير اصطدمت بشخصين مما أسفر عن إصابتهما.

تبين من الفحص الاولي استقرار الحالة الصحية للمطرب سعد الصغير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى. 

وتجري الاجهزة الامنية تحرياتها حول ملابسات الواقعة. 

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برلنتي عامر زوجة سعد الصغير حدائق الاهرام الجيزة المطرب الشعبي سعد الصغير

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