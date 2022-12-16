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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوا 75 ألف جنيه.. ماذا قال سعد الصغير عن مطاردته مع زوجته؟!

صدى البلد

اتهم المطرب الشعبي سعد الصغير، زوجته وأسرتها "شقيقتها ووالدتها" بسرقة ٧٥ ألف جنيه منه قبل تشاجره معهن، كما اتهمهن بتمزيق جواز سفره.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالحيزة، ملابسات اصطدام سعد الصغير بشخصين في حدائق الأهرام، حيث تبين أن الضحايا هم زوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها. 

وأضافت التحريات بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، أن خلافات زوجية بين سعد وزوجته دفعتهما للتشاجر في الشارع، فهربت زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارة فطاردهم سعد الصغير واصطدم بسيارتهن، وتم نقلهن إلى مستشفى الهرم وتبين إصابتهن بإصابات طفيفة. 

وأشارت التحريات إلى إنه عقب تقديم الإسعافات الأولية لهن، تم اقتيادهن لقسم الهرم بينما تم التحفظ على سعد الصغير بقسم الشرطة لتبادل الطرفين الاتهامات. 

وكانت أطاحت سيارة يقودها الفنان سعد الصغير بشخصين في الهرم ما أسفر عن إصاباتهما بإصابات مختلفة وتم نقلهما للمستشفى. 

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين. 

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين، أن سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي سعد الصغير اصطدمت بشخصين مما أسفر عن إصابتهما.

تبين من الفحص الاولي استقرار الحالة الصحية للمطرب سعد الصغير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى. 

وتجري الاجهزة الامنية تحرياتها حول ملابسات الواقعة. 

المطرب الشعبي المطرب الشعبي سعيد الصغير سعيد الصغير برلنتي عامر الهرم حدائق الاهرام

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