بعد إيقافها لهذا السبب.. إيلون ماسك يعيد تشغيل ميزة تويتر Spaces

استأنفت شركة تويتر، عمل ميزة مساحات تويتر أو Twitter Spaces، بعد إيقافها لساعات على نسخة التطبيق الخاصة بنظام التشغيل iOS، وفقًا للرئيس التنفيذي إيلون ماسك Elon Musk.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أزالت تويتر خدمة البث الصوتي Twitter Spaces من النظام الأساسي، بعد ساعات من اكتشف مجموعة من الصحفيين أن إيلون ماسك قام بحظر مشاركتهم في الشبكة الاجتماعية، حيث تمكن المستخدمون المحظورون من الانضمام إلى دردشة Spaces على الرغم من أنه لم يعد بالإمكان رؤية تغريداتهم.

بعد انتقاده إيلون ماسك يعيد ميزة Twitter Spaces



وفي وقت متأخر من مساء يوم الخميس، قال إيلون ماسك إن "تويتر" تعمل على إصلاح خلل قديم وإن الخدمة الصوتية ستعمل غدا، على هواتف آيفون.

وكانت تويتر قد علقت في وقت سابق مشاركة عددا من الصحفيين العاملين في كلا من شبكة "سي إن إن" وصحيفة "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، لمدة سبعة أيام بزعم كشفهم عن موقع طائرة مالكها الجديد إيلون ماسك.

ويأتي قرار الحظر، بعد أن عقدت كاتي نوتوبولوس، مراسلة موقع BuzzFeed News، ودرو هارويل من صحيفة واشنطن بوست، بثا مباشرا على ميزة Twitter Spaces لمناقشة موجة الحظر المفاجئة، حول كيف يمكن لـ إيلون ماسك الادعاء بدعم حرية التعبير بينما يقوم في الوقت نفسه بطرد الصحفيين الذين ينقلون معلومات عنه لا يحبها.

وخلال المناقشة التي دارت بين الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بدردشة البث الصوتي على Twitter Spaces، التي جذبت الآلاف من المستمعين، برر إيلون ماسك حظر ElonJet والصحفيين بقاعدة جديدة وضعها مؤخرا، مشيرا إلى أن أي شخص يعطي معلومات عن موقع شخص آخر سيتم تعليق مشاركته.

وقالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، لموقع The Verge عن تحديث لشروط الخدمة الجديدة للمنصة، إن الشركة تحظر مشاركة "معلومات الموقع المباشر، بما في ذلك المعلومات التي يتم مشاركتها على تويتر مباشرةً أو روابط إلى عناوين URL لطرف ثالث لمسارات السفر".

وفي نفس السياق، شارك إيلون ماسك تغريدة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، قال فيها إنه سيعيد تفعيل حسابات عدد من الصحافيين على منصة تويتر، بعد حملة انتقادات دولية تعرض لها أغني رجل في العال ورئيس شركة تويتر الجديد، بعد تعليقه لعدد من حسابات الصحافيين الأمريكيين على المنصة.