عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تويتر يعلق حسابات صحفيين أمريكيين انتقدوا إيلون ماسك

الملياردير إيلون
الملياردير إيلون ماسك

سبب الملياردير الأمريكي الكندي إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر الذي يؤكد أنه مدافع عن حرية التعبير، عاصفة بتعليقه حسابات عدد من الصحافيين الأمريكيين على شبكة التغريدات القصيرة، وبات يواجه تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة"، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".

وأضافت "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك خطوط حمر وهناك عقوبات قريبا."

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة إن "حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء". وأضافت "لهذا السبب لدينا مشكلة مع تويتر".

تقرير: إيلون ماسك دفع ثمن اهتمامه بتويتر من شركة تسلا

تويتر تعلق حسابا وهميا يتعقب طائرة إيلون ماسك

وفي تغريدة أخرى، قال الوزير الفرنسي للتحول الرقمي جان نويل بارو، إنه "صدم بالطريقة التي يدفع بها إيلون ماسك تويتر إلى الهوة"، مؤكدا أن "حرية الصحافة هي أساس الديموقراطية، والمساس بأحد الأمرين يعني المساس بالآخر".

وعلقت حسابات عشرات الصحافيين الأمريكيين على تويتر بينهم عاملون في وسائل إعلام من بينها سي ان ان (دوني أوسوليفان) ونيويورك تايمز (راين ماك) وواشنطن بوست (درو هارويل) وكذلك صحافيين مستقلين.

وكان بعضهم كتبوا تغريدات عن قرار اتخذه موقع تويتر الأربعاء بتعليق حساب يرصد تلقائيًا رحلات إيلون ماسك على متن طائرته الخاصة.

ولم يذكر تويتر سبب أو مدة تعليق هذه الحسابات. غير أن مالك الشبكة الاجتماعية  الذي أثار جدلا مرات عدة منذ شرائه الشبكة في أكتوبر أصدر بعض الإشارات في سلسلة تغريدات نُشرت ليل الخميس.

فقد كتب إيلون ماسك على تويتر "الحسابات المتورطة في التشهير ستحصل على تعليق مؤقت لمدة سبعة أيام"، مشيرًا إلى أن هذه القواعد تنطبق "على الصحافيين مثل أي شخص آخر".

وقال ماسك "نشروا مكان وجودي بدقة في الوقت الفعلي وإحداثيات التي تسمح باغتيال، في انتهاك مباشر (وواضح) لشروط خدمة تويتر". 

تويتر إيلون ماسك صحافيين عقوبات حسابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

بعد حسم اللوائح مشاركته .. إجراء يهدد وجود الأهلي في مونديال الأندية

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

رقم خرافي | رئيس الفيفا يعلن عن إيرادات مونديال قطر 2022

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

موضوعات متعلقة

فاتورة العام الدراسي الجديد.. الأزمة الاقتصادية ومصروفات الأولاد| ملف تفاعلي

هل الميت يشعر بمن يزوره ويرد عليه السلام ؟ 5 أعمال يحبها المتوفى

كيف يقضي الميت يومه ويعيش في القبر؟ أسرار البرزخ الشيخ الشعراوي يكشفها

فضل الصدقة .. أنواعها وفوائدها و5 أخطاء تحرمك من أجرها

ما زالت المفاجآت مستمرة في قضية تويتر .. أول حكم قضائي لصالح إيلون ماسك

لماذا يطلب الميت الصدقة يوميا ؟ 20 سببا يجعلك تتصدق على الأموات

مسئول كبير سابق في تويتر يفضح ارتكاب الشركة لأخطاء كارثية

ضربة معلم.. تويتر يبتكر ميزة جديدة للقضاء على ادعاءات إيلون ماسك

ترشيحاتنا

مادة لتعليم قيادة السيارة و3 فترات باليوم.. مقترحات جديدة بشأن المناهج الدراسية

مرض تنفسي يهاجم دولة عربية بشراسة وازدحام شديد بالمستشفيات

الفضة بدل الذهب للشبكة .. مقترح برلماني عاجل يخص المقبلين على الزواج

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

صلاح يسجل أول أهداف ليفربول أمام ميلان ودياً

السيسي: استمرار التشاور مع “البنك الدولي” لدعم جهود الحفاظ على مسار التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من أمراض خطيرة .. 3 فوائد غير متوقعة لـ الكيوي

جمال شعبان يكشف أسرارا علمية عن آية في سورة مريم

فستان مميز.. درة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

فستان غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية | اِعرف التفاصيل وموعد نسخة 2023

كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد/ فيديو جراف

نجوم الترند.. طلاق غادة عبد الرازق يثير ضجة وتطورات حالة رامي جمال

انفجار في تركيا وحريق بفرنسا.. الكوارث تطارد عدة دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ