فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

نشرت الفنانة أمينة خليل، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت أمينة خليل، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الفضي اللامع، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أمينة خليل، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

https://www.instagram.com/reel/CmPuiUgtea4/?igshid=NTdlMDg3MTY=