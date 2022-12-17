سنجر: السيسي يعود لمصر وفي جعبته نجاحات كبرى ولم يغفل القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعود إلى مصر وفي جعبته نجاحات كبيرة مشيدًا بوجود الجالية المصرية واحتفالهم بزعيم مصر معتبرًا أنه ترمومتر لنجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في السياسات المصرية.

وأوضح «أشرف سنجر» خلال مداخلة عبر تطبيق زووم عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الرئيس السيسي في هذه الزيارة حقق نجاحات مهمة للغاية للدولة المصرية وناقش ملف سد النهضة وقابل وزير الدفاع الأمريكي الذي وصف الرئيس السيسي بالقيادة شديدة الاتزان معتبرًا أن ذلك له معاني كثيرة لما حملته مصر في ملف سد النهضة.

الرئيس لم يغفل القضية الفلسطينية في ملفه

وأشار «أشرف سنجر» إلى أن الرئيس لم يغفل القضية الفلسطينية في ملفه بالقمة الأفريقية الأمريكية وكذلك ملف الاستقرار في ليبيا مؤكدًا أن الرئيس كان مهمومًا بالأمور التي تدعم الاستقرار في مصر.