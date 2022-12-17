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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة إعلام العريش توصي باستثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية

ندوات التوعية للطلبة
ندوات التوعية للطلبة بمدارس سيناء

أوصت  الندوة التي نفذها مركز إعلام العريش محافظة شمال سيناء،  التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حول أهمية التعليم للفتاة ضمن نشاط الإعلام السكانى، وذلك بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات، بضرورة استثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها  فى العملية التعليمية، والاقتداء بالقدوة الصالحة والنماذج المشرفة  والابتعاد عن أصدقاء السوء ، وزيادة المعرفة بالقراءة والاطلاع.، وان يحث الآباء بناتهن على التعليم لأنه أساس تقدم الشعوب.

بحضور مديرة المدرسة، ورحاب السيد مدير إدارة التربية السكانية ، وناهد عبد الله رئيس القسم .

وقد حاضر في الندوة الشيخ نصار سعد مدير إدارة بأوقاف شمال سيناء،  واشرف على الندوة وإدارتها ، نجوى إبراهيم أخصائية إعلام بمركز إعلام العريش .

 

مهمة التعليم للإنسان 


وتحدث الشيخ نصار فى البداية ان طلب  العلم فريضة على كل مسلم ومسلمه  وان التعليم مهم للإنسان ذكر أو أنثى وان تعليم الفتاه مهم لتحقيقها ذاتها وتثقيفها وتقويتها على ممارسة الحياه وأخذ دورها فى المجتمع الريادى والقيادى. وأن تعليم الفتاه يؤدى إلى النضج العقلى، وتعليم الفتاه مهم باعتبارها أم المستقبل مما يجعلها تساهم فى بناء أسرة قوية تخدم المجتمع.

وتناول فى حديثه مايجب ان تتعلمه الفتاه من امور الدين والصدق والأمانة لتنشئ جيلا واعيا وفاهما. 

ورد على استفسارات الطالبات حول حق  المرأة من المناصب القيادية،  وما يتم مشاهدته من منشورات وفيديوهات على الموبايل من خلال وسائل التواصل حلال أم حرام ، وما هو  
دور الطالبة حول تعلم المواد الدراسية وتعلم طريقة الحياة العملية .

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العريش التكنولوجيا العملية التعليمية ندوة

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