800 صانع و400 طالب يزورون معرض كايرو وود شو

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب و الأثاث بإتحاد الصناعات المصرية أمس بالتعاون مع الشركة المنظمة لمعرض كايرو وود شو زيارة لنحو 800 صانع، و400 طالب من كليات الفنون التطبيقية، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس لكلية فنون تطبيقية بالقاهرة و المحافظات لزيارة معرض القاهرة للاخشاب والماكينات.

وأوضحت الغرفة أنه بالتنسيق مع الشركة المنظمة للمعرض، وفرت حافلات لنقل أعضائها مع تقديم الضيافة من محافظات دمياط، و الإسكندرية، و أسيوط، و سوهاج، و مركز طهطا، و ذلك لاطلاعهم على كل ما هو جديد فى عالم سلسلة الإمداد لصناعة الأثاث.

وقالت الغرفة في بيانها اليوم السبت إن الزائرين اطلعوا علي احدث مدخلات الإنتاج من اخشاب طبيعية و اخشاب صناعية و اكسسوارات و معدات و آلات صناعة الأثاث.

وبحسب بيان الغرفة فقد حققت الزيارة افضل نتائج للزائرين واشادوا بما اطلعوا عليه، بسبب توافر اكثر من عارض للاخشاب المسطحة بأنواع حديثة و متنوعة من القشرة الصناعية، التى تلبي طلبات و أذواق الأسواق العالمية.

بالإضافة إلى تنوع الآلات و المعدات و التى جاء بعضها بأسعار مناسبة نتيجة تصنيع بعض الأجزاء محليا و تجميع باقى المستورد من الخارج، بالإضافة إلى وجود ٢٨ عارض من الخارج (روسيا ، فرنسا ، انجلترا ، بلجيكا ، امريكا ) ما اتاح امام الزائرين تنوعا في المنتجات او الآلات

وكان المهندس طارق حبشي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات قد افتتح الخميس فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات "Cairo Wood Show 2021" في دورته السابعة ، والذي يقام فعالياته خلال الفترة من 15 – 18 ديسمبر 202 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك بمشاركة نحو 60 شركة محلية وأجنبية.

يذكر أن المعرض متخصص في استعراض الشركات المصنعة لماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج سواء محلية أو أجنبية وعرض التكنولوجيا الحديثة لتعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي.

وأوضحت الغرفة أن رعايتها للمعرض تأتي بهدف تشجيع الصناع علي الزيارة أو المشاركة بالمعرض كعارضين او زائرين لأن المعرض فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيث يتم من خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من فرص استفادة الموزعين والموردين والمصممين الداخليين ومصنعي الأثاث ومطوري المشاريع للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات، ويساعد الصناع لتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلي.

وأكدت أنها تعمل علي التنسيق مع الجامعات و خاصة كليات الفنون التطبيقية و التصميم للتعاون و تشجيع الطلاب لزيارة المعرض والتعرف علي الخامات و الماكينات عن قرب مما يربطهم بشكل عملي بالصناعة و تطبيقاتها ، مع توفير وسيلة نقل للطلاب و هيئة التدريس مجانا للكليات التي تتوجد في المحافظات بالتنسيق مع الشركة المنظمة .

ويمثل المعرض يمثل فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيت سيتم خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأخشاب والخامات البديلة