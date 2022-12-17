عمرو مصيلحي قائما بأعمال نائب رئيس اتحاد السلة

استقر الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على اختيار عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة نائبًا له خلال الفترة المقبلة.

وأخطر الدكتور مجدي خلال اجتماع مجلس الإدارة ظهر اليوم بمقر الاتحاد، عمرو مصيلحي باختياره نائبًا له بشكل مؤقت في حضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، التهنئة لعمرو مصيلحي بعد قرار تعيينه نائبًا للدكتور مجدي أبو فريخة خلفًا للمهندس محمد عبد المطلب.

وجاء قرار الدكتور مجدي أبو فريخة لاختيار عمرو مصيلحي نائبًا له، بعد اعتذار المهندس محمد عبد المطلب عن عدم استكمال مهمته لتولي منصب نائب رئيس NBA Africa ورئيسًا لمكتب الرابطة في مصر.

واستقر مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، على عقد انتخابات تكميلية على منصب نائب الرئيس، بعد تقدم محمد عبد المطلب باستقالته مؤخرا.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات التكميلية في أول اجتماع للجمعية العمومية، والمتوقع أن يقام الصيف المقبل.