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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمى أبو ضيف أفضل ممثلة شابة في دير جيست

صدى البلد

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف،مجموعة صور جديدة لها من حفل توزيع جوائز دير جيست،وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال صورها:"بشكر دير جيست وتصويت الجمهور لأفضل ممثلة شابة عام ٢٠٢٢".


 

وتم تكريم عدد كبير من النجوم بحفل توزيع جوائز دير جيست وأبرزهم إلهام شاهين وعمرو يوسف ونور النبوي وحنان مطاوع وغيرهم.

وتضم القائمة الفنانة دنيا سمير غانم أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم تسليم أهالى والفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد مالك وأحمد حلمي ومني زكي.

وحصل على الأفضل هذا العام المطربة زينب حسن وأحمد جمال ومحمود الليثي وعزيز الشافعي وتامر حسين، بالإضافة إلى أصالة وتامر حسني، بالإضافة إلى ريهام عبد الغفور وعمرو سعد ونيللى كريم ودرة ودياب وعائشة بن أحمد والكاتب عبد الرحيم كمال.

ومن المفترض أن تعلن إدارة الجائزة عن موعد إقامة الحفل الذى سوف توزع فيه الجوائز خلال أيام حيث من المفترض أن يقام مع نهاية العام الحالي.

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