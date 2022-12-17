عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين يترأس اجتماع اللجنة القانونية المشكلة للطعن على قرار وزير المالية

صدى البلد

ترأس  عبد الحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد  المحامين العرب، اجتماع اللجنة القانونية المشكلة بمعرفته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على قرار وزير المالية بإخضاع المحامين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتكويد رسالة المحاماة ضمن منظومة الأنشطة النقابية، وذلك بالخلاف للقانون والدستور.

حضر الاجتماع ممثلا عن نقابة المحامين  محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة؛ وحضر من ممثلي اللجنة القانونية الأساتذة:« ثروة الخرباوي، وعصام الإسلامبولي، وربيع الملواني، وصالح حسب الله المحامي»، والدكتور أشرف سليمان، والدكتور أسامة سليم.

والجدير بالذكر أن نقيب المحامين، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تضم عدداً من المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة، تكون مهمتها الطعن، والتدخل، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إصابة بالجمجمة وقطع الأذن اليمنى.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

5 ملايين جنيه .. عقوبة صارمة للتلاعب في مواصفات الخبز بالقانون

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

عيب التشكيك في زمم الناس.. ميدو يدافع عن سعد سمير| شاهد

5 فضائل لقيام الليل قال عنها النبي .. دار الإفتاء توضح

الوطنية للإعلام تقرر مد خدمة ضياء رشوان عام والبهنساوى رئيسا لتحرير لبوابة أخبار اليوم

حاولوا يقطعوا لساني.. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها

تدرس الهندسه النووية.. شاهد ملكة جمال أمريكا لعام 2023

وزير التنمية المحلية للشباب: طوّروا من مهاراتكم وتسلحوا بالعلم والمعرفة والمستقبل لكم|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر عالية جدا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة النيئة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

مكون رخيص موجود بكل بيت يحمي من السرطان وأمراض القلب.. لن تتوقعه

ما الفرق بين الدواء المصري والمستورد؟.. هانى الناظر يجيب

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ