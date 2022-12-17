نقيب المحامين يترأس اجتماع اللجنة القانونية المشكلة للطعن على قرار وزير المالية

ترأس عبد الحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماع اللجنة القانونية المشكلة بمعرفته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على قرار وزير المالية بإخضاع المحامين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتكويد رسالة المحاماة ضمن منظومة الأنشطة النقابية، وذلك بالخلاف للقانون والدستور.

حضر الاجتماع ممثلا عن نقابة المحامين محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة؛ وحضر من ممثلي اللجنة القانونية الأساتذة:« ثروة الخرباوي، وعصام الإسلامبولي، وربيع الملواني، وصالح حسب الله المحامي»، والدكتور أشرف سليمان، والدكتور أسامة سليم.

والجدير بالذكر أن نقيب المحامين، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تضم عدداً من المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة، تكون مهمتها الطعن، والتدخل، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية.