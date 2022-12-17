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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب يبدأ من 3000 جنيه.. فرص عمل مميزة للشباب.. شروط وتفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلى إيجاد   فرص عمل جيدة توفر له راتبا يعينه على الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية و أزمة كورونا.

فرص عمل الشباب والرياضة

وتعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بشكل دوري عن   فرص عمل تناسب جميع التخصصات ومن بينها عقد يوم توظيفي للشركات الخاصة للإعلان عن الوظائف المتاحة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

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تفاصيل فرص عمل الشباب والرياضة

وينعقد اليوم التوظيفي المفتوح وفق وزارة الشباب والرياضة، فى سراي القبة متنزه الطاهرة أمام محطة مترو سراي القبة، غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءً.

تخصصات وظائف الشباب والرياضة

وتتضمن التخصصات المطلوبة وفق إعلان وزارة الشباب والرياضة والتي تتناسب مع الشباب ومن بينها:-

- الحاجة إلى كاشير

- ويتوفر فى الشركة المعلنة وظيفة ويتر «خبره بمجال المطاعم أو دون»

- الحاجة إلى عضو فريق «لا يشترط الخبرة»

- الحاجة إلى استيورد «خبرة ودون»

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم مايلي:-

- لا يشترط فى التقديم للوظائف المتاحة مؤهل بالنسبة للاستيورد لكن يجيد القراءة والكتابة·

- من الشروط شغل الوظائف القبول بطلاب نظام المنازل فقط.

- يشترط في المتقدم أن يكون السن من 18 سنة إلى 35 سنة·

- كما يشترط أن يكون التفرغ التام·

- التقديم ذكور وإناث

- أماكن العمل: التجمع الخامس - وسط البلد - عين شمس - متنزه الطاهرة بسراي القبة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

هناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها الملتحق بالوظيفة من بينها راتب يزيد بحسب الخبرة لا يقل عن 3000 بالإضافة إلى وجبة كما يوجد بدل مواصلات لفرع التجمع فقط·

ومن بين المميزات  الحصول على اجازات سنوية وبدل راحات بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي كما أن عدد ساعات العمل 10 ساعات منها ساعة راحة كما يحصل الملتحق بالوظيفة على يوم إجازة في الأسبوع.

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طريقة التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على الوظيفة المتاحة التقديم عبر ملء الاستمارة والذهاب إلى سراي القبة، متنزه الطاهرة أمام محطة مترو سراي القبة، يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء، كما يمكن التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.
 

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