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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرى حياة كريمة

قرية بلا بطالة.. الغربية تنظم الملتقى التوظيفي لتوفير فرص عمل للشباب

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين، والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربيةوالوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل ومشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt)،  وذلك بقصر ثقافة دهتورة مركز زفتى، ضمن مبادرة قرية بلا بطالة، والتي تستهدف محور التمكين الاقتصادي للباحثين عن عمل بالقرى التابعة لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن الملتقى يستهدف استقبال الخريجين والباحثين عن عمل وخريجي التعليم الفني، وتنسيق مقابلات بينهم وبين عدة جهات توظيفية، بهدف توفير فرص عمل لهم داخل وخارج محافظة الغربية، حيث تم التنسيق مع 10 شركات لتوفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني، وتم إجراء المقابلات لعدد 185 متقدم وباحث عن فرصة عمل.

وقدمت الدكتورة صفاء حلمي مسئول التوجيه والإرشاد المهني بمديرية التربية والتعليم، التوعية الوظيفية لتأهيل الخريجين لعمل المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية وتمكينهم من معرفة قانون العمل المصري .

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يذكر أن مشروع "قوى عاملة مصر" ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتستمر فترة عمل المشروع في مصر خمس سنوات، حيث يعمل المشروع على عدة محاور منها ( ريادة الأعمال والابتكار، التوجيه والإرشاد المهني، التدريب مهاري والتوظيف) ويقوم المشروع من خلال مكون التوظيف، بالعمل على توفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني من خلال تسهيل تنظيم مقابلات بين الشركات والخريجين وجاري التواصل مع المقبولين لاستكمال أوراق تعيينهم واستلام وظائفهم وسيتم تنظيم عدد من الملتقيات التوظيفية بعدد من القرى والمراكز بمحافظة الغربية.

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