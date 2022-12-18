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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكر كان يهديه النبي لأصحابه.. يُغفر لك به جميع الذنوب

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر، إن هناك ذكرا كان يهديه النبي إذا أحب أحدا من أصحابه، فعلينا جميعا أن نردده حتى يدخلنا الجنة. 

وأضاف “أبو بكر”، خلال فيديو منشور له عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ان هذا الذكر يغفر الله به كل الذنوب ويستر كل العيوب، وحتى من يفترض المستحيل أنه ليس له ذنوب أو أخطاء، مؤكدًا أن العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى لو لم يكن له ذنب سيرفع له درجاته ويزيد نعيمه في الجنة.

ذكر يدخلك الجنة 

وروى أبو بكر ذكرًا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورًا لك، فقال الصحابي بلى يا رسول الله، فقال النبي: قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين".

وأشار الى أن هذا الذكر هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحب أحدًا من أصحابه لم يكن يهديه هدية عينية وإنما كان يهديه شيئًا يدخله الجنة، ولذا كانوا حريصين على ما يضمن سعادتهم في الحياة الباقية.

 

وقال أبو بكر أن هذه الأذكار كرامة لامة محمد وخصوصية لنبيهم، إذ منحهم الله على لسان نبيهم هدايا من الأذكار يتوبوا بها إلى الواحد القهار يتوب عليهم فيها مما مضى ويغفر لهم ما هو آت.

ذكر يدخلك الجنة ذكر يغفر لك به جميع الذنوب أذكار تغفر الذنوب

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