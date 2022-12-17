شالوا اسمي.. وزير الشباب والرياضة الأسبق يحرج نادي الزمالك

كشف وزير الشباب والرياضة الأسبق المهندس خالد عبد العزيز، حقيقة إطلاق اسمه علي مجمع حمامات السباحة بنادي الزمالك، متابعا: "أول ما خرجت من الوزارة شالوا اسمي".

وأوضح خالد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم": "وقت ما كنت وزيرا للشباب والرياضة المسئولين بنادي الزمالك أطلقوا اسمي علي مجمع حمامات السباحة وأرسلت لهم وقتها طلبا بإزالة هذه اللافتة".

وأضاف: "منعا للحرج وكوني وزير لجميع الهيئات رفضت ذلك وكان رد الزمالك وقتها علي “إحنا هيئة مستقلة ولا نضع اللافتة لكونك وزير ولكن تقديرا لمجهوداتك ومساعدتك لنادي الزمالك”، متابعا: "بعد ما خرجت من الوزارة شالوها".