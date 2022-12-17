أحمد موسى: قاعدين نقول الدولة تصرف عشان عندها مليارات ..فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء، وأكد أنه “قاعدين وايدينا على خدنا ونقول الدولار راح فين”، وقال: “إحنا ”بنجيب دولار عشان نجيب أكل وشرب".

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي ”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن حق الدولة المصرية مكاسب من قطاع السياحة من 30 إلى 40 مليار دولار، معلقا “المكاسب اللى وصلنالها في السياحة 10 مليار دولار ولا حاجة”.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، انه احنا قاعدين مأنتخين ونقول الدولة تصرف عشان عندها مليارات”.

مستويات معيشة المصريين

وأشار أحمد موسى إلى أن الدولة استهدفت تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وتحسين مستويات معيشة المصريين من خلال برنامج “حياة كريمة”.