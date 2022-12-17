خبير أمن معلومات يحذر من تحديات السوشيال ميديا.. فيديو

النهاية مؤسفة والإصابات بالغة

قال المهندس وليد عبدالمقصود، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، إن بداية ظهور التحديات الخطيرة بسبب السوشيال ميديا كان في بداية عام 2020 في جائحة كورونا”.

أضاف المهندس وليد عبدالمقصود، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، خلال استضافته ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “بداية هذا الموضوع كان من خلال مجموعات مغلفة وسرية على السوشيال ميديا ولكن اعتاد الشباب عليها فظهرت إلى العلن في أواخر عام 2022”، لافتا: “من أساليب الاختراق المجتمعي والحرب الإلكتروني حاليا ضرب المعايير المجتمعية والأخلاق المجتمعية من خلال استهدف الشباب”.

أشار: “السوشيال ميديا اختراع عظيم لكن الغالبية العظمى تستخدمه استخدام خاطئ”، موضحا: “خوارزميات السوشيال ميديا تفهم أن الشخص حابب شيء معين وتقوم بتقديم ترشيحات لأشياء أخرى مشابهة فينغمس في هذا الشيء ويعتاد عليه ويدعو أصدقائه لتنفيذ هذا الفعل والتي قد تسبب وفاة للأطفال”.

أوضح: “نرى ظهور علامات غريبة على الأطفال أن هناك سلوك غريب، وتكون النهاية مؤسفة بالموت والإصابات البالغة”، لافتا: “تم تسجيل إصابات في مصر بسبب التحديات الخطيرة، وظهرت فيديوهات على السوشيال ميديا وهي حقيقية وليست مفبركة”.