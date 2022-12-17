سكالوني يبكي قبل نهائي المونديال .. تفاصيل

بكى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أثناء حديثه مع الصحفيين عن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره فرنسا، غداً على استاد لوسيل، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال سكالوني وهو يبكي: “لا أحد يستطيع أن يسلب منا ما تم تحقيقه، أود أن أشكر اللاعبين على ماقدموه طوال البطولة”.

وتابع: “المجموعة في أفضل حال، هم على وشك الوصول إلى النهاية، أتمنى أن يفوز ليونيل ميسي بالكأس في مباراته الأخيرة في كأس العالم ، والأمر المهم هو الاستمتاع بها”.

واختتم: “أنا في منصب يرغب كلا من هو أرجنتيني في تولي مهمته، أنا فخور ومتحمس للغاية بشأن اللحظة التي نعيشها، إنها لحظات جميلة للاستمتاع بها”.