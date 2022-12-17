خلال 6 أشهر.. بشري للمواطنين بشأن الوضع الإقتصادي

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة ومدي التحسن المنتظر.

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" برنامج الإصلاح الاقتصادي سيمتد إلى نحو 4 سنوات لأن الإصلاحات الهيكلية عميقة وواسعة، وسيكون هناك مراجعات كل 6 أشهر.

وأضاف الفقي،:" أنا شخصيا أتفائل بالوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وسيكون سعر الصرف مرن بعد 6 أشهر وذلك لوجود اتفاقات محتملة مع شركاء التنمية والمستثمرين الإقليمين بنحو 6 مليار دولار".