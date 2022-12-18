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الشاعر سامح محجوب: ما يحدث في التعليم قبل الجامعي يدمر الشخصية الوطنية

صدى البلد

قال الشاعر سامح محجوب، إن هناك ضرورة للنظر إلى الهوية بشكل جاد، مشددًا على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية وتمكين هذه اللغة في التعليم والمصالح الحكومية، وعلى ألسنة المتحدثين في كل مكان، متسائلا "ماذا يعني مناقشة رسالة ماجستير، أو دكتوراه باللغة العامية؟.. هذا ضد تمكين اللغة العربية؟".

وأضاف "محجوب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الاذاعة المصرية ساهمت بصورة كبيرة في الحفاظ على اللغة العربية من خلال أغاني أم كلثوم، مشيرًا إلى أن قصائد أم كلثوم لها تأثير كبير على الفلاح المصري، الذي يردد ألفاظ أغاني أم كلثوم بمحبة شديدة، فاللغة العربية تمتلك نغم خاص، وتصلح لكي تكون سيدة لغات العالم.

وتابع أن هناك أنواعًا كثيرة من التعليم في مصر مثل التعليم الديني التجريبي والاجنبي، لافتَا إلى أن هذه الأنواع ضد الهوية والشخصية الوطنية لمصر، مشددًا على ضرورة إيجاد تعليم موحد فيما قبل الجامعة، وهذا الأمر متواجد في كل دول العالم، معقبًا: "ما يحدث في التعليم قبل الجامعي مدمر للشخصية الوطنية المصرية".

المصالح الحكومية نشأت الديهي الإعلامي نشأت الديهي الاذاعة المصرية الوطنية المصرية

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