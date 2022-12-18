كهربا يوجه رسالة لـ حسين الشحات .. شاهد

وجه محمود كهربا لاعب النادى الأهلى رسالة لـ زميله بالفريق حسين الشحات، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام .

وكتب كهربا في رسالته لحسين الشحات “ ربنا يكرمك فى الجاى يا اخويا ”.

ويذكر أن تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يفيد مشاركة الأهلي في بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير 2023.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل ، كما قرر فيفا أيضا زيادة عدد المشاركين في مونديال الأندية إلى 32 فريقا اعتبارا من نسخة المسابقة عام 2025.



ومن المقرر أن يقام مونديال الأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، بالنظام القديم، بمشاركة 7 أندية، حيث يلعب فيها أبطال القارات الست التابعين لفيفا، بالإضافة إلى ممثل عن البلد المضيف.