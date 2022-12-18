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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل رأس السنة .. تناولى كوبا من هذا المشروب لفقدان الوزن سريعا

حرق الدهون
حرق الدهون

لم يتبق سوى بعض الوقت للعام الجديد 2023، حيث يتخذ الجميع بعض القرارات في العام الجديد ، وأكثرها شيوعًا هو إنقاص الوزن لكن ليس عليك انتظار العام الجديد لبدء فقدان الوزن؛ لأنه قبل ذلك يمكنك التخلص من الدهون المخزنة في الجسم.

مشروب حارق دهون البطن؟ 

عصير إنقاص الوزن

 هو وسيلة فعالة لتقليل دهون البطن بسرعة، حيث يذيب دهون البطن ويجعل خصرك نحيفًا. يمكن استخدام البذور الموجودة في المنزل لتقليل الوزن. تسمى هذه البذور بذور الشيا ، والتي تتوفر بسهولة في محلات التوابل.

اصنع مشروبًا ذائبًا للدهون مع بذور الشيا

وبحسب ما نشره موقع هيلثي يمكن تناول ماء بذور الشيا كمشروب لفقدان الوزن. لصنعها ، تحتاج إلى 40 جرامًا من بذور الشيا و1 لتر من الماء. يمكن أيضًا استخدام عصير الليمون لتحسين مذاقه.

كيفية صنع مشروب فعال لفقدان الوزن

لعمل مشروب لإنقاص الوزن ، نقع بذور الشيا في الماء. بعد حوالي 20 إلى 30 دقيقة يضاف عصير الليمون إلى هذا الماء ويشربه  ضع في اعتبارك أن شرب مشروب إنقاص الوزن هذا في الصباح مفيد أكثر.

كيف تقلل بذور الشيا من الوزن؟

البروتين والألياف غنية بداخل بذور الشيا. عند تناول ألياف البروتين ، تفرغ المعدة ببطء ويظل الجوع تحت السيطرة لفترة طويلة في هذه الحالة ، تستهلك سعرات حرارية أقل وتساعد في إنقاص الوزن لكن لا تستهلك بذور الشيا بشكل مفرط. لأنه يمكن أن يزيد أيضًا من السعرات الحرارية الخاصة بك.

سوف تذوب دهون البطن

عندما تستهلك سعرات حرارية أقل ، فإن الجسم يعاني من نقص في السعرات الحرارية. مما ينتج الطاقة عن طريق حرق الدهون المخزنة في المعدة أو أجزاء أخرى من الجسم. لكن من المهم في هذا الوقت ملاحظة أنه بالإضافة إلى السعرات الحرارية ، يجب ألا تقلل من البروتين أو الفيتامينات أو المعادن الأخرى.

كيف تأكل بذور الشيا

لا تستهلك بذور الشيا بالماء فقط. يمكن أيضًا استخدام هذه البذور في العصائر اللذيذة والسلطات والزبادي والحساء وما إلى ذلك. من السهل جدًا والفعال تضمين بذور الشيا في نظام غذائي لفقدان الوزن .

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