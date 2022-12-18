حصاد 2022.. أبرز سيارات الكروس أوفر بالإمارات | صور

يحتوي السوق الإماراتي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من سيارات الكروس أوفر الرياضية، حيث تمتلك الشعبية الأكبر، ويرجع ذلك الى قوة أدائها وارتفاعها عن الأرض، بالإضافة لرحابة مقصورتها.

تويوتا رايز موديل 2022

تويوتا رايز موديل 2022

تتوفر السيارة تويوتا رايز موديل 2022 بخيارين من المحركات

يأتي المحرك الأول بثلاثة أسطوانات، وبسعة 1000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 97 حصانا، و 113 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات CVT، ونظام جر أمامي للعجلات، وتبلغ سعة خزان القود 36 لتر، ويصل متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

بينما يأتي المحرك الثاني بثلاثة أسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد قوة قصوى تصل الى 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك متغير من نوع CVTمع نظام دفع أمامي، وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود 20.2 كيلومتر/لتر.

أسعار السيارة تويوتا رايز موديل 2022

تويوتا رايز موديل 2022 فئة XLE بسعر 57,500 درهم.

تويوتا رايز موديل 2022 فئة LIMITED بسعر 62,500 درهم.

تويوتا رش موديل 2022

تويوتا رش موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا رش موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 103 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 136 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات بنظام الجر الأمامي للعجلات، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 13 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 160 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة تويوتا رش موديل 2022.

تويوتا رش موديل 2022 فئة STD بسعر 68,500 درهم.

تويوتا رش موديل 2022 فئة GL بسعر 73,000 درهم.

فورد اسكيب موديل 2022

فورد اسكيب موديل 2022

تتوفر السيارة فورد اسكيب موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 240 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات بنظام الجر الأمامي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 8.7 ثوان.

أسعار السيارة فورد اسكيب موديل 2022:

فورد اسكيب موديل 2022 فئة AMBIENTE بسعر 82,021 درهم.

فورد اسكيب موديل 2022 فئة TREND بسعر 96,000 درهم.

نيسان كيكس موديل 2022

نيسان كيكس موديل 2022

جاءت السيارة نيسان كيكس موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 103 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 118 نيوتن/متر، بنظام الجر الأمامي للعجلات، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 160 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2022:

نيسان كيكس موديل 2022 فئة S بسعر 67,500 درهم .

نيسان كيكس موديل 2022 فئة SV بسعر 73,500 درهم.

نيسان كيكس موديل 2022 فئة SL بسعر 84,500 درهم.

نيسان كيكس موديل 2022 فئة SL PLUS NIM بسعر 87,500 درهم.

بيجو 2008 موديل 2023

بيجو 2008 موديل 2023

تقدم النسخة القياسية من السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع انتاج قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة.

تتراوح أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر يبدأ من 79.900 الف درهم، أي ما يعادله بالجنيه المصري نحو 536.129 الف جنيه.

سكودا سكالا موديل 2022

سكودا سكالا موديل 2022

تستمد السيارة سكودا سكالا موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات بنظام الجر الأمامي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الى 188 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 11.8 ثوان.

أسعار السيارة سكودا سكالا موديل 2022:

سكودا سكالا موديل 2022 فئة 73,000 درهم.

سكودا سكالا موديل 2022 فئة 78,000 درهم.

سكودا سكالا موديل 2022 فئة 86,000 درهم.

ام جي ZS موديل 2023

ام جي ZS موديل 2023

تأتي النسخة القياسية من السيارة ام جي ZS موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 112 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات دفع امامي بقدرات اوتوماتيكية، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، بالإضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

تقدم السيارة ام جي ZS موديل 2023 بسعر يبدأ من 58.037 الف درهم فيما يعادله بالجنيه المصري 389 الف جنيه.

رينو كوليوس موديل 2022

رينو كوليوس موديل 2022

حصلت السيارة رينو كوليوس موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج طاقة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، بنظام الجر الأمامي للعجلات في الفئة الأولى بينما تتوفر الفئة الثانية والثالثة بنظام دفع رباعي، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 13.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 161 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة رينو كوليوس موديل 2022:

رينو كوليوس موديل 2022 فئة PE بسعر75,075 درهم.

رينو كوليوس موديل 2022 فئة 4WD PE بسعر95,900 درهم.

رينو كوليوس موديل 2022 فئة LE 4WD بسعر104,000 درهم.

هيونداي توسان موديل 2022

هيونداي توسان موديل 2022

تضم السيارة هيونداي توسان موديل 2022 محرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، و يعمل مع ناقل حركة من 7 سرعات بقدرات اوتوماتيكي ، وتتسارع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثواني، ، مع سرعة قصوى تصل إلى 201 كم/ساعة .

يبلغ سعر هيونداي توسان موديل 2022 نحو بسعر 116,340 درهم

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

تعتمد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 149 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 255 مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

تتراوح أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بين 66.400 الف درهم و 76.800 الف درهم، أي ما يعادله بالجنيه المصري 445.544 الف جنيه و 515 الف جنيه.