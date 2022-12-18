بشرى تخطف أنظار جمهورها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بـ عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصور على اعجابهم .

ويذكر أن احتفلت بشرى بعيد زواجها الثاني عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام من خلال تبادل العديد من الرسائل الرومانسية مع زوجها .

في البداية وجه زوج الفنانة بشري رسالة حب عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونشر مجموعة من الصور لهما وعلق عليها قائلا " عيد زواج سعيد ياحياتي اجمل امراءة التي منحتني أجمل حياة".

وردت بشري عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور "إنستجرام" حيث أعادت نشر تدوينته وعلقت عليها قائلة "في أسبوع عيد جوازنا بقولك يا ابو السوالم كل سنة وانت طيب يا ابن الأصول والذوات يا اجمل رجل أنجبته الطبيعة وحصوة في عيد اللي ما يصلي علي النبي.. المنفسنين يمتنعون".