عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تكشف سبب غياب منة شلبي عن تكريم حقوق الإنسان.. فيديو

الهام شاهين
الهام شاهين

فاز  مسلسل “بطلوع الروح” للفنانة إلهام شاهين بجائزة الإنتاج  الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٢، خلال الاحتفالية السنوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتكريم الأعمال الدراما الرمضانية.

وأعربت "الهام" عن سعادتها بالجائزة وكشف سبب عدم حضور منة شلبي وأحمد السعدني وقالت:" كانوا يتمنوا ان يتواحدوا، ولكن هناك ظروف منعتهم وكل التحية ليهم ولفريق العمل.


كرمت اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز عضو لجنة التحكيم الإنتاج الدرامي المتميز لحقوق الإنسان، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان في 2022.

بحضور السفير المصري وهالة سرحان.. إلهام شاهين تحتفي بتكريمها في لندن

اوعي تتكسفي.. أجرأ إطلالات ابنة شقيقة إلهام شاهين| شاهد

وعند صعود الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز إلى المسرح أجهشت  في البكاء، ووقف الجميع لتحيتها والتصفيق الحار لها.

وحضر الحفل كل من: الفنان طارق لطفي، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والنجمة إلهام شاهين والمخرج بيتر ميمي والفنانة هالة صدقي والفنان محمد حاتم والناقدة ماجدة موريس والمخرج هاني لاشين، والفنان أحمد أمين، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والناقد طارق الشناوي، والفنان أحمد داش.

إلهام شاهين طارق لطفي لبني عبد العزيز الفنانة هالة صدقي طارق الشناوى هالة صدقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

منخفض جوي سيبيري يؤثر على مصر والسعودية و3 دول أخرى

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل زهرة العلا.. تعرف على تفاصيل زيجاتها وسر اعتزالها

بكاء لبنى عبد العزيز خلال تكريمها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

مفاجأة صادمة.. الفيفا يحسم مشاركة ويجز في حفل نهائي كأس العالم

حاولوا يقطعوا لساني.. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها

أخر كلام.. تفاصيل مشاركة ويجز فى حفل المباراة النهائية لكأس العالم

ابتزها عاطفيا .. نضال الأحمدية تفجر مفاجأة صادمة عن علاقة صباح بابنها

أخوها دخل عليها بسلاح أبيض| نضال الأحمدية تفجر مفاجأة في أزمة مستشفى شيرين

المنفسنين يمتنعون.. بشرى تحتفل بعيد زواجها الثاني

ترشيحاتنا

الإسكان تبدأ تسليم قطع أراضي بغرب أسيوط .. اليوم

عندما تغلق كل الأبواب أمامك وتشعر بالضيق والهم.. ردد دعاء النبي

حفرة 40 مترا.. حبس 10 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالبساتين

شبيهة أستون مارتن .. IM LS7 الكهربائية تخطف الأنظار | صور

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي

حقيقة رفض وليد الركراكي تدريب منتخب البرازيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رأس السنة .. تناولى كوبا من هذا المشروب لفقدان الوزن سريعا

البيض مليء بالعناصر الغذائية ومصدر رئيسي للبروتين

5 أطعمة لزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ