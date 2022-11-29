اوعي تتكسفي.. أجرأ إطلالات ابنة شقيقة إلهام شاهين| شاهد

تصدرت الفنانة إلهام صفى الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها المثيرة عن المشاهد الجريئة وتصريحات الفنانة إلهام شاهين عنها قائلة "أوعى تتكسفى انتى بتفكرينى بنفسي".

وتميل إلهام صفى إلى اختيارها الملابس الجريئة من الفساتين القصيرة اللامعة والملابس الكاجوال من هافستومك مكشوف البطن والبنطلونات الممزقة.

وتظهر دائما بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها.

وتتميز إلهام صفى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.