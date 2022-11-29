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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اوعي تتكسفي.. أجرأ إطلالات ابنة شقيقة إلهام شاهين| شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة إلهام صفى الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها المثيرة عن المشاهد الجريئة وتصريحات الفنانة إلهام شاهين عنها قائلة "أوعى تتكسفى انتى بتفكرينى بنفسي".

وتميل إلهام صفى إلى اختيارها الملابس الجريئة من الفساتين القصيرة اللامعة والملابس الكاجوال من هافستومك مكشوف البطن والبنطلونات الممزقة.

وتظهر دائما بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها.

وتتميز إلهام صفى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

 

ابنة شقيقة إلهام شاهين تشعل موقع التواصل بإطلالة جريئة..صور | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
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