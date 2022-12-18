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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مباراة الزمالك.. أبو جبل ينشر صورة مع والدته| شاهد

صدى البلد

نشر محمد أبو جبل ، حارس مرمى البنك الأهلى، صورة له مع والدته، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وعلق أبو جبل على الصورة بوضع ايموشن قلب، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه . 

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وسيطر نادي الزمالك على أحداث المباراة عقب انطلاق أحداث الشوط الثاني دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 93 نجح يوسف أسامة في تسجيل هدف فوز الزمالك من خلال   تمريرة من شيكابالا إلى أحمد سيد زيزو الذي أرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء على رأس يوسف أسامة الذي سدد الكرة داخل الشباك.

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