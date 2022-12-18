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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير يدعم بيج رامي في نهائيات مستر أولمبيا 2022

صدى البلد

حرص الاعلامى احمد شوبير ، على دعم  البطل المصري بيج رامي  فى بطولة مستر اولمبيا 2022 ، ونشر صورة له عبر حسابة بموقع تويتر .

 

وكتب شوبير “ كل التوفيق بيج رامي في لقب مستر أوليمبيا للحفاظ عليه للمرة الثالثة على التوالي  ”. 

 

و تقام حاليا مواجهات المرحلة النهائية من بطولة مستر اولمبيا 2022 وسط آمال كبيرة من المصريين لتتويج بيج رامي بلقبه الثالث التاريخي بعدما نجح في تحقيق لقب المسابقة الموسمين الماضيين.

 

و أعلن مسئولو بطولة مستر اولمبيا 2022 عن مكافآت الموسم الحالي من البطولة للرجال والسيدات والتي بلغت 1.6 مليون دولار موزعه علي 11 مسابقة مختلفة.

وزادت جوائز مستر اولمبيا 2022 عن النسخة السابقة بمعدل 200 ألف دولار .

وفي بطولة مستر اولمبيا السابقة حقق البيج رامي المركز الأول وحصل علي جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار، فيما حصل المركز الثاني علي 150 ألف .

مصر احمد شوبير شوبير الإعلامي أحمد شوبير

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