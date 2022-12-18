"مشكلات النمو عند الأطفال" بثقافة الطارف بالأقصر

أقام قصر ثقافة الطارف بفرع ثقافة الاقصر محاضرة بعنوان"مشكلات النمو عند الأطفال" أوضح العادلي حسان علامات تأخر النمو وأسبابه والأمراض التى تؤدي إلى تأخر النمو، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية بعنوان مدح الحبيب للشاعر سيد صدقى، أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد عوض الله محمد ألقى قصيدة بعنوان"نبينا فينا ثابت".

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"قصيدة النثر ما لها وما عليها" تحدث محمد جاد المولى عن نشأة قصيدة النثر وتحول شعراء التفعيلة إلى قصيدة النثر وأهم سلبياتها، كما عقدت محاضرة بعنوان"مفهوم التوازن في العمل الفني" أوضح د. أحمد جمال عيد أنواع التوازن وأهمية أسس التصميم بشكل عام ومفهوم التوازن في خلق عمل فني متزن مستقر له العديد من الجوانب الإبداعية، بجانب محاضرة بعنوان "طاقة الفحم والكربون" أوضح د. محمود أحمد أستاذ دكتور الجيولوجيا المساعد هيئة المواد النووية تعريف ماهو الفحم وأنواعه وطاقة الفحم، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقصيدة بعنوان"ما تكتبوش على قبرها ماتت"، وأمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان"باب الحي"، بالإضافة إلى ذلك نفذ ورشة حلق من الايبوكسي نفذتها أنوار أيمن محمد.

أقام قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المتغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة " أوضح د. محمود السيد عن قضية تغير المناخ أهم القضايا الذي تشغل رأي البشر في هذه الأيام ومنذ أيام قليلة عقد مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، بجانب ذلك أعد القصر ورشة قراءة في كتاب "الآلات الموسيقية" لفتحي الصنفاوي ألقتها ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر، وكذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي بعنوان "الفلاح الذكي" تأليف أشرف محمد الوحش ألقتها آيه جمعة محمد، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أعمال يدوية بعنوان"عمل سبت ورد" تنفيذ حجاجية خيري، وكذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم بعنوان"رسومات من الطبيعة" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة كورشية لعمل"طقية صعيدى"نفذتها أمل محمد رضا.

قدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان"صور من كفاح الشعب المصري عبر التاريخ" تحدثت د. بسنت الصادق عن كفاح الشعب المصري فى كل ما تعرض له من غزوات صور مشرفة للأبطال عبر التاريخ مثل محمد عرابي وغيرهم، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة دوري ثقافي للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وردة حسن، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية للشاعر حسن مغربي ألقى قصيدة بعنوان "نص الليل"، بجانب ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية تنفيذ فاطمة أحمد، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان"الأرنب الصغير " تأليف عزمى محمد سردتها ولاء أحمد، كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكي للأطفال قصة "سيدنا نوح عليه السلام" ألقتها إيمان على ومن خلال القصة تعرف الأطفال علي كيفية صبر سيدنا نوح علي قومه في الدعوة الإسلامية والهدف من صنع السفينة ونجاة من ركب السفينة، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال باستخدام القلم الرصاص والألوان ورسم مناظر طبيعية من خلال البيئة تنفيذ إبراهيم الطيب.