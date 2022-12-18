رسميا.. البنتاجون يكشف حقيقة وجود الفضائيين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الهيئة الجديدة التي أنشأها البنتاجون للنظر في التقارير التي تم رصدها لأجسام غريبة لم تعثر حتى الآن على أي دليل على وجود كائنات فضائية.

وتلقى مكتب حل الظواهر الغريبة في جميع المجالات، الذي تم إنشاؤه في يوليو لتتبع الأجسام غير المحددة في السماء والفضاء وتحت الماء، وتقييم أي تهديد أمني قد تشكله، “عدة مئات” من التقارير الإضافية غير المبررة ظواهر.

ومع ذلك، وفقًا لوكيل وزارة الدفاع للمخابرات رونالد مولتري، فإن خبراء مكتب حل الظواهر الغريبة في جميع المجالات “لم يروا أي شيء من شأنه أن يقودنا إلى الاعتقاد بأن أيًا من الأشياء التي رأيناها من أصل غريب”.

وأضاف مولتري “لم أر أي شيء ... للإشارة إلى حدوث زيارة أجنبي أو تحطم أجنبي”.

كما قال وكيل الوزارة إن الولايات المتحدة تعتبر أي نظام غير مصرح به في مجالها الجوي تهديدًا للسلامة.

ورفض كل من كيركباتريك ومولتري الكشف عن عدد الحالات التي تم تحديدها من بين 400 حالة قيد التحقيق. كما وعد بمزيد من المعلومات التفصيلية، ليتم نشرها في تقرير مخصص من قبل مكتب مدير المخابرات الوطنية.

كما قال كيركباتريك إن مكتب حل الظواهر الغريبة في جميع المجالات يعمل على توسيع قدرتها على تحديد الأجسام الطائرة المجهولة، بما في ذلك إعادة معايرة أجهزة الاستشعار، والتنسيق مع البنتاجون والمخابرات الأمريكية للحصول على تواقيع التكنولوجيا الأمريكية لحل عمليات المراقبة.