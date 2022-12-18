عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة ألمانية تتوقع اندلاع حرب تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الجوابية على قانون خفض التضخم الأمريكي تهدد باندلاع حرب تجارية بين بروكسل وواشنطن.

وقال كاتب المقال توبياس كايزر إن السياسيون الأكثر نفوذا في أوروبا بحثو في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع رد الكتلة على "الهجوم الصناعي والسياسي الواسع النطاق" الذي يشنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار إلى أنه إذا فاز أنصار "الخط المتشدد"، وخاصة في فرنسا، فسيكون هناك تهديد بتعزيز الحمائية الأوروبية وحرب تجارية مع حليفها.

وحذر من "مزيج متفجر. حيث تضغط فرنسا بشكل خاص من أجل رد أوروبي قوي".

وكتب المؤلف أنه من بين تدابير الاستجابة التي تمت مناقشتها "لم يكن من الممكن التفكير به من قبل" مثل ميدأ "اشتري المنتجات الأوروبية".

وتابع: "الإجراءات الحمائية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تورط الاتحاد الأوروبي في حرب تجارية مع الولايات المتحدة".

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي برد على قانون خفض التضخم الأمريكي

فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يُكافح لمضاهاة قانون خفض التضخم الأمريكي

وبات قانون خفض التضخم الذي تقترحه إدارة الرئيس جو بايدن أهم مصادر الخلاف بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، إذ يمنح هذا التشريع تسهيلات لبيع البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة، ذلك أن الأوروبيين يرون فيه إجراء حمائيا معاديا للتجارة الحرة ويخشون تأثيره سلبيا على منافسة شركاتهم.

 

الاتحاد الأوروبي قانون خفض التضخم حرب تجارية واشنطن بايدن أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني

إصابة بالجمجمة وقطع في الأذن.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

ترشيحاتنا

تفاصيل اجتماع ياسين منصور ورئيس الزمالك لحل الأزمة المالية للنادي.. فيديو

هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة أفشة في الأهلي وعرض الباطن السعودي.. فيديو

علي جمعة: كل البشر يستظلون في جزء من تريليونات الأجزاء بعرش الرحمن

أوبو تتحدى بهواتف OPPO Find X6.. مواصفات جبارة تنافس شاومي ووان بلس

وفقا للقانون .. أهداف ومهام صندوق الوقف الخيري

تعديل مميز من مانسوري لـ أفخم سيارات بنتلي | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رأس السنة .. تناولى كوبا من هذا المشروب لفقدان الوزن سريعا

البيض مليء بالعناصر الغذائية ومصدر رئيسي للبروتين

5 أطعمة لزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ