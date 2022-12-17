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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي برد على قانون خفض التضخم الأمريكي

وزير الاقتصاد الإيطالي
وزير الاقتصاد الإيطالي

حث وزير الاقتصاد الإيطالي ، اليوم السبت ، الاتحاد الأوروبي على تقديم استجابة قوية واستراتيجية لقانون خفض التضخم الأمريكي، الذي قال إنه يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني.

قال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي في حفل أقيم في روما 'بعض الشركات الإيطالية تدرس نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة في أعقاب خطة الجيش الجمهوري الإيرلندي ، ستكون كارثة'.

يخشى الاتحاد الأوروبي من أن خطة IRA البالغة 430 مليار دولار، مع الإعفاءات الضريبية السخية للإنتاج المحلي لمكونات قطاع الطاقة ، قد تجذب شركات الاتحاد الأوروبي وتضر بالشركات الأوروبية ، من مصنعي السيارات إلى صانعي التكنولوجيا الخضراء.

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الشركات الاوروبية قطاع الطاقة التكنولوجيا الخضراء الشركات الإيطالية

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