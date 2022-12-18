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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حسام غالي يشارك متابعيه صوراً جديدة عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك لاعب الأهلي السابق حسام غالي، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر حسام غالي بلوك أنيق، بايديت الأبيض والأسود، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

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حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر الحالي، احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الـ 41، إذ أنه من مواليد 22 أكتوبر عام 1981، ويمتلك قائد الفريق الأحمر السابق سيرة تاريخية مميزة، حتى استحق لقب "الكابيتانو".

واتجه حسام غالي، إلى العمل الإداري بعد اعتزال كرة القدم في 11 مايو 2018، إلى أن تولى منصب عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

وحصد غالي، مع الأهلي 13 بطولة حيث توج بلقب الدوري المصري 4 مرات، وكأس السوبر المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس الكونفدرالية 2014، وكأس السوبر الإفريقي 2002.

الأهلى حسام غالي الكابيتانو

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