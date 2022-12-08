بعد وصلة غزل.. 5 صور لـ زوجة حسام غالي في عيد ميلادها| شاهد

احتفل لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، بعيد ميلاد زوجته وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبر حسام غالي، عن حبه الكبير لها بكلمات رومانسية، وكتب: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.

وظهرت زوجة حسام غالي بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان باللون الزيتى اللامع ونسقت معه بوت أسود طويل.

وتتميز زوجة حسام غالى، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفى هذا التقرير ننشر لكم مجموعة من صور زوجة حسام غالى.