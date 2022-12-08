عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وصلة غزل.. 5 صور لـ زوجة حسام غالي في عيد ميلادها| شاهد

صدى البلد

احتفل لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، بعيد ميلاد زوجته وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبر حسام غالي، عن حبه الكبير لها بكلمات رومانسية، وكتب: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي”. 

وظهرت زوجة حسام غالي بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان باللون الزيتى اللامع ونسقت معه بوت أسود طويل.

وتتميز زوجة حسام غالى، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفى هذا التقرير ننشر لكم مجموعة من صور زوجة حسام غالى.

عيد ميلاد حسام غالي عيد ميلادها زوجة حسام غالي بعيد ميلاد زوجته لاعب النادي الاهلي عيد ميلاد زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

وزير الداخلية يصدر 3 قرارات بشأن 63 مواطنا

المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل

كأس العالم.. مفاجأة تصدم قطر خاصة بـ مشجعي مونديال 2022

موضوعات متعلقة

اوعي تتكسفي.. أجرأ إطلالات ابنة شقيقة إلهام شاهين| شاهد

ترشيحاتنا

ضربة موجعة لمنتخب المغرب قبل موقعة البرتغال.. تفاصيل

خطيبي طلع أخويا.. موقف مأساوي لفتاة يثير التعاطف على السوشيال ميديا

رفضت الزواج من نجلها.. سيدة تقتل فتاة وتشعل النار فى جسدها | تفاصيل

امسح ذنوب الأسبوع كله بدعاء واحد.. ردده طول اليوم

تعهد بضم أراض جديدة.. الكرملين يحذر من هجمات أوكرانية في القرم

خبراء: الصين شريك اقتصادي وعليها الانخراط أكثر في القضايا السياسية للعالم العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصلة غزل.. 5 صور لـ زوجة حسام غالي في عيد ميلادها| شاهد

إطلالة جديدة.. مي عمر في أحدث ظهور من رحلتها في باريس.. شاهد

مفاجأة.. الشاي الأسود يحمي من أمراض خطيرة

تحذيرات من تحدي تشارلي.. أسرار لعبة خطيرة تدفع المراهقين للموت

فيديو

انهيار الذهب ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل الأسعار|تغطية خاصة

انخفاض شديد في درجات الحرارة .. تحذير عاجل من الأرصاد |تغطية خاصة

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. جولة بين أهم الأفلام والفعاليات وشكل الحضور المصري|تغطية خاصة

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ