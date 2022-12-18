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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين خلال اللقاء اليومى

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية


التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة ،وذلك فى إطار سلسلة لقاء المواطنين الذى يحرص المحافظ على عقدها بشكل يومى .

واستمع المحافظ إلى شكوى مسئول إحدى شركات النظافة بقرية قورص مركز أشمون بشأن تعنت عدد من الموظفين ضده ، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

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كما أجري المحافظ اتصالا هاتفيا برئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون مشددا على عقد اجتماع بجميع ممثلي شركات النظافة بنطاق مركز أشمون للتعرف على شكواهم والعقبات التى تواجه سير عملهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وذلك لدفع وتيرة العمل والارتقاء بمستوى خدمة النظافة المقدمة للمواطنين .


كما وجه المحافظ بدراسة شكوى عدد من أصحاب المحلات بعمارات الروضة السكنية مركز بركة السبع  يلتمسون الموافقة على تجديد الرخصة  المؤقتة لمحلاتهم  كى يتسني لهم ممارسة أعمالهم وتوفير مصدر رزق لهم ولأسرهم.

 وأحال المحافظ طلب معلمة رياض أطفال بمدرسة صنصفط مركز منوف تلتمس إلغاء انتدابها وبقائها بمدرستها مراعاة لظروف نجلها الصحية إلى مدير مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم مع مراعاة ظروفها وبما لايخل بسير العملية التعليمية بالمدرسة .


كما تضمن اللقاء شكوى عدد من موظفي إحدى الإدارات  بمديرية الشئون الصحية يتضررون من تعنت مدير إدارة الحسابات بصرف مستحقاتهم المالية.

 وعلى الفور وجه المحافظ مدير المديرية المالية بدراسة شكواهم وبيان أسباب عدم الصرف والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

 

 ووافق المحافظ على طلب موظفة بحى شرق شبين الكوم تلتمس منحها أجازة بدون مرتب مراعاة لظروفها العائلية ، ووجه المحافظ طلب مواطن بناحية بركة السبع يلتمس  تركيب انترلوك لأحد شوارع مركز ومدينة بركة السبع أسوة بالشوارع المجاورة له إلى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة  لإدراجه بالخطة القادمة .


 أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية سرس الليان يعاني نجلها من مرض العظم الزجاجى ولاتستطيع تحمل نفقات علاجه ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

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