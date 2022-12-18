فرصة "ميسي" الأخيرة.. نهائي كأس العالم 2022 يتصدر أغلفة الصحف العالمية

سطلت الصحف العالمية الضوء على نهائي ببطولة كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، المقرر له، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، على استاد لوسيل.

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، في الفوز على فرنسا في مباراة اليوم، وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن التانجو آخر 36 عاما عاما، حيث كان آخر تتويج للأرجنتين باللقب في عام 1986.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، في إسقاط الأرجنتين، والتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث فاز الديوك بلقب النسخة الماضية بعد التغلب على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

ماذا قالت الصحف العالمية عن نهائي كأس العالم؟

ذا صن:

الأرجنتين ضد فرنسا.. يتطلع مبابي ورفاقه لإفساد فرصة ميسي الأخيرة في التتويج بكأس العالم

ذا صن

ليكيب:

ميسي.. تحدي العمر

ماركا:

نهائي الثلاث نجوم (في إشارة إلى أن كل منتخب يبحث عن اللقب الثالث)

ماركا

موندو ديبورتيفو:

نهائي رقم 10 (وهو الرقم الذي يرتديه ميسي قائد الأرجنتين ومبابي نجم فرنسا)

موندو ديبوتيفو

ميرور:

الأعين على اللقب