عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لقضاء الحاجة يوم الإثنين.. 5 كلمات تقضي عنك أشدها فوراً

دعاء لقضاء الحاجة
دعاء لقضاء الحاجة يوم الإثنين

يغفل الكثيرون عن دعاء لقضاء الحاجة يوم الإثنين، خاصة وأن يوم الإثنين هو يوم ترفع فيه الأعمال إلى المولى عزوجل، وإذ نحن على مشارف انتهاء الثلث الأخير من الليل وساعة الإجابة اليومية، احرص على ترديد دعاء لقضاء الحاجة يوم الإثنين.

بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الساعة الأخيرة من الليل، فقال صلوات الله وسلامه عليه: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُمْهِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأول، وهبط إِلَى السَّمَاءِ، ثُمّ قَالَ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تائب يتاب عليه"، وعنه أيضا :"ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر".

 ونحن نستقبل فجر يوم الإثنين تذكر أنه في هذا اليوم ترفع الأعمال فقد صح عن رسول الله قوله :"تُفتحُ أبوابُ الجنةِ يومُ الاثنينِ و يومُ الخميسِ ، فيُغفرُ فيها لكلِّ عبدٍ لا يُشركُ باللهِ شيئًا ؛ إلا رجلًا كانتْ بينَه و بين أخيه شحناءُ ، فيُقالُ : أَنْظِروا هذينِ حتى يصْطَلحا".

دعاء لقضاء الحاجة يوم الإثنين

وفي بيان خير ما يستفتح به المسلم دعاؤه كل لحظة وفي كل وقت من أوقات الإجابة كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء أهمية البدء بالصلاة على النبي، قائلاً:"لقد كانت الصلاة على النبي ﷺ سببًا لكثير من البركات والخيرات، فورد أن قرية في بلاد المغرب أصابها القحط والجفاف، فجاءت امرأة وجلست بجوار بئر قد غارت وقل ماؤها، ودعت الله فإذا بالماء يفور، فجاءها الشيخ الجازولي رضي الله عنه، وسألها عما دعت به ربها. فقالت: ما سألته إلا بالصلاة على النبي ﷺ، جلست عند البئر تصلي على النبي ﷺ، فنظر إليها ربها بنظر الرحمة، واستجاب استسقاءها ودعاءها ففارت البئر بالماء ونجت القرية من الجفاف".

وتابع: بسبب تلك الواقعة قام الشيخ الجازولي رضي الله عنه بجمع كتابه (دلائل الخيرات) والذي انتشر انتشارًا واسعًا وعلم الناس في كافة أنحاء الأرض الصلاة على النبي ﷺ بكثير من الصيغ المباركة، ولهجت به ألسنتهم بالصلاة على النبي ﷺ، فنور الله قلوبهم بذلك، وخفف الله عليهم أعباء الدنيا ومشكلاتها، وهان عليهم أمرها، وكان همهم الأكبر الآخرة، ورفقة النبي ﷺ .

ومن دعاء قضاء الحاجة يوم الإثنين قولك:

- أستغفرالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محي العظام الرفات، ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا سامع الأصوات من فوق سبع سموات ويا فاتح خزائن الكرمات ويا مالك حوائج جميع المخلوقات ويا من ملأ نوره السموات ويامن أحاط بكل شيئ علما وأحصى كل شيئ عددا ويا عالما بما مضى وماهو آت أسألك اللهم بقدرتك على كل شئ واستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يا إله كل شئ أسألك أن تجود علي بقضاء حاجتي إنك قادر على كل شئ يارب العالمين ياعظيم يرجى لكل عظيم ياعليم أنت بحالنا عليم اللهم أصلح لنا شأننا بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين ولاتكلنا لإنفسنا طرفت عين أو أقل من ذالك .

- أعددنا لكل هول لا إله إلا الله ، ولكل نعمه الحمدلله ، ولكل إصابة عين سبحان الله ، ولكل ضيق وشدة حسبى الله ، ولكل هم وحزن ما شاء الله ، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولكل حاجة استعنت بالله.

- لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين

- قال صلى الله عليه وسلم: "دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له".

- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك مطر السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء، اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك.

- اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء تسهيل أمر اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

- ربي ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. بسم الله الفتاح، اللهم ارزقني فلاحًا في الدنيا ووفقني في أمور دنياي، وارزقني جنتك في الآخرة.. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين.

- اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريب غير بعيد، ويا شاهد غير غائب، ويا غالب غير مغلوب، صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

دعاء لقضاء الحاجة دعاء لقضاء الحاجة يوم الإثنين الثلث الأخير من الليل ساعة الإجابة اليومية رفع الأعمال علي جمعة الصلاة على النبي الساعة الأخيرة من الليل أوقات الإجابة فجر يوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة فقط.. فتح باب حجز 1284 شقة بهذه المحافظات

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

صوره عاريا.. عقوبات رادعة تنتظر شقيق الإعلامية شيماء جمال

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

السعودية تفتح باب التوظيف في العديد من التخصصات.. لينك التقديم

احذروا المخدة الكهربائية.. نجاة إعلامية شهيرة من الموت حرقا أثناء النوم.. شاهد

توقعات الأبراج 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في الحب والمال

ترشيحاتنا

التلفزيون الروسي: بوتين سيصدر إعلانا مهما خلال اجتماعه بقيادة الجيش الأسبوع المقبل

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 19-12-2022

خد بالك.. أعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

في كل ثانية حياة.. 7 إجراءات لتوفير سرير الرعاية المركزة

إصابة 36 راكبا بعد تعرض طائرة ركاب أمريكية إلى اهتزازات شديدة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرق الدهون ونسف الكرش.. في 14 يوما أسرع رجيم لإنقاص الوزن

مجربة ومضمونة .. 5 أطعمة حارقة للدهون اكتشفيها

نشرة المرأة| 4 نباتات طبيعية لعلاج السكري.. فوائد خارقة لـ شوربة الكوارع للرجال

طريقة عمل الهريسة في البيت

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ