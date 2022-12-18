شوبير يشارك متابعيه صوراً من الاستديو التحليلي لنهائي كأس العالم

شارك الإعلامي احمد شوبير، متابعيه صورا جديدة له من الاستديو التحليلي لمباراة نهائي كأس العالم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر شوبير في الصور حاملاً كأس العالم معلقاً مباراة الارجنتين وفرنسا.

وجاء تشكيل الأرجنتين لمباراة نهائى كأس العالم كالتالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينز

خط الدفاع : مولينا - أوتاميندي - ليساندرو مارتينيز- كريستيان روميرو .

خط الوسط :رودريجو دي باول - أليكس أليستر - إنزو فيرنانديز - أكوينا.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى : هوجو لوريس

خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - رفاييل فاران - جول كوندي - أوباميانكو.

خط الوسط : تشواميني - أدريان رابيو - أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كليان مبابي - عثمان ديمبلي - جيرو.