نهائي كأس العالم.. نجم الزمالك يتوقع فوز فرنسا.. وخبير تونسي: ميسي علامة فارقة

يلتقي منتخب الأرجنتين، نظيره منتخب فرنسا فى نهائي كأس العالم 2022 بقطر فى الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد لوسيل.

ويسعى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، إلي التتويج بلقب المونديال وتحقيق الفوز على فرنسا فى نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

فيما يرغب منتخب فرنسا إلي حصد اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي على حساب نظيرها منتخب الأرجنتين فى نهائي كأس العالم 2022.

خبراء كرة القدم اتفقوا على صعوبة مباراة نهائي كأس العالم 2022 بقطر في ظل الدوافع القوية لدى منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

خمسين خمسين فى نهائي كأس العالم

وكشف أكرم عبدالمجيد نجم نادي الزمالك السابق، عن توقعاته حول نهائي كأس العالم 2022 بقطر الذي يجمع بين منتخب الارجنتين ونظيره منتخب فرنسا، وقال: توقعاتي لنهائي كأس العالم 2022 بقطر هى خمسين خمسين لكني ارشح منتخب فرنسا لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف: كى تعبر الارجنتين نهائي كأس العالم 2022 بقطر وتتخطى مأزق فرنسا يتعين علي التانجو العمل على تضييق المساحات وتتبع نظام دفاع المنطقة ولا تترك مساحات فى الخطوط الخلفية أمام سرعة كيليان مبابي ورفاقه.

وعن منتخب فرنسا، قال: من أجل أن يفوز في نهائي كأس العالم لابد من الهجوم المباغت وترك الاستحواذ للارجنتين خلال مجريات اللقاء.

نقاط قوة وضعف بنهائي كأس العالم

كشف مكرم الحزقي الخبير الكروي التونسي عن أبرز نقاط القوة فى نهائي كأس العالم 2022 بقطر الذى يجمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وقال مكرم الحزقي: في مونديال قطر 2022 نهائي فرنسا والأرجنتين لم يكن مفاجئا والترشيحات من البداية كان تصب في قدرتهما على الذهاب بعيدا ولما لا تتويج أحدهما باللقب وهو ما تحقق أخيرا.

وتابع: 3 مواجهات سابقة منها 2 فوز للأرجنتين و1 فوز لفرنسا لكن لقاء ستاد لوسيل سيكون أول نهائي كأس العالم بينهما لحسم اللقب.

واستطرد: يخوض المنتخبان نهائي كأس العالم 2022 بقطر ومن أجل اللقب الـثالث لكل منهما منتخب فرنسا المتوج بآخر مونديال روسيا 2018 رغم كل الظروف التي كانت ضده، والإصابات الكبيرة ل6 نجوم بالتمام والكمال أبرزهم صاحب الكرة الذهبية كريم بنزيما وبوغبا وكانتي وكريستوفير.

وأشار إلى أن أهم مفاتيح لعبة حارس مرمى ممتاز بقيمة لوريس والظهير الايسر المتميز ثيو هيرنانديز الذي لديه 3 مساهمة تهديفية 2 أسيست 1 هدف و 3 أكثر صناعة للفرص في هذا المونديال ب 11 فرصة إلي جانب جريزمان الرائع والمتميز من بين أهم قطعة وحلقة لا يمكن الاستغناء عنها في الفريق، فضلا عن الربط والتمرير بجودة عالية والأدوار الدفاعية والهجومية صاحب ال 27 أسيست 42 هدفا و72 مباراة متتالية وأكثر صناعة للفرص ب 17 وأكثر صناعة للأهداف 3 منهم 2 في مباراة صعبة وهي إنجلترا.

وشدد على ان أوليفيه جيرو الهداف التاريخي ب52 هدفا تجاوز تييري هنري يبقى المهاجم القادر على أحداث الفارق حتى من أنصاف الفرص يعطيك العمق والحلول في العرضيات واللعب بالرأس.

أوضح أن عثمان ديمبيلي ورقة مهمة في مثل هذه المواعيد الكبرى قادر أن يكون أحد نجوم المباراة بسرعته ومراوغاته وعرضياته الدقيقة فضلا عن كيليان مبابي الذى يعتبر في أفضل حالاته، مضيفا أنه حصل 3 مرات على أفضل لاعب من 5 مواجهات وسجل 9 أهداف خلال 11 مباراة في كأس العالم 2022 بقطر، ويعد اللاعب السوبر القادر على احداث الفارق في كل وقت من المباراة وإيقاف لا يمكن أن يكون فرديا بل التقليل من خطورته يكون بمنظومة جماعية تتحرك وتضغط في الوقت المناسب وقطع الكرات قبل وصولها في وضعيات 1+1 وهي المحبذة له وزد على ذلك يتحرك في أكثر من مساحة منها العمق ويصيح أحيانا مهاجم صندوق أو مهاجم 2، وأن الجهة اليسرى أحد أهم نقاط قوة فرنسا في الصناعة والإنهاء.

وعن المنتخب الأرجنتيني فى نهائي كأس العالم قال:

ورغم أنه يعول على الاستحواذ لكن آخر مواجهة ترك ذلك لخصمه ولعب على المرتدات والهجمات السريعة والتنويع في الهجمات واللامركزية في الخط الأمامي فالخطورة كانت من العمق و الأطراف والتسجيل كان بعمل جماعي وفردي.

وقال أيضا: منتخب الأرجنتين يمتلك حارسا ممتازا وهومارتينيز ومدافع المحور أوتاميندي في أفضل حالاته وأحد أبرز وأفضل مدافعي المحور في المونديال بفضل دوره الكبير في الخط الخلفي وفي منظومة الفريق الدفاعية، فضلا عن ألفاريز المهاجم الهداف ب4 أهداف يعطيك عمق هجومي وجاهزية دي ماريا مهمة جدا وهو اللاعب القادر على صنع الفارق سوي في الصناعة أو الإنهاء، بفضل سرعته ومهارته ودقة تمريراته وتسديداته من مختلف الزوايا إلي جانب مارتينيز، كذلك ورقة مهمة كذلك لاعب الخط الأمامي قادر على تقديم الإضافة عند الضرورة وميسي كل الآمال معلقة عليه، حيث شاهدنا ميسي القائد المتحمل لكل المسؤولية بشخصية كبيرة من خلال نرفزة غير معتادة وأداء عال من لاعب اعتبره من كوكب آخر في التسجيل والصناعة والتمرير بكل أنواعه القادر على صنع الفارق في كل لحظة.

ميسي وجريزمان علامة فارقة فى نهائي كأس العالم

سلط الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروي التونسي الضوء على مباراة نهائي كأس العالم 2022 بقطر وقال : المباراة النهائية فى كأس العالم 2022 اليوم الأحد ستكون بين منتخبين ذوي قدرات هجومية الأقوى في المونديال ، ولذلك التوازن الدفاعي سيكون وازنا في هذا النهائي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأوضح : في هذا المجال الدفاع الفرنسي اكثر توازنا في نهائي كأس العالم 2022 بقطر .

استطرد الدكتور جمال الحاجي : قوة منتخب فرنسا الهجومية في نهائي كأس العالم 2022 بقطر متمثلة في الرواقين ديمبيلي في اليمين ومبابي في اليسار مع عمل هجومي يؤمنه هداف فرنسا التاريخي جيرو

وقال أيضا: لكن حسب رأيي الأخطر سيكون جريزمان على مستوى صناعة اللعب في نهائي كأس العالم 2022 بقطر وهو الأفضل في المونديال رغم حداثة عهده في هذه الخطة

أشار الدكتور جمال الحاجي الي أنه من الجانب الارجنتيني في نهائي كأس العالم 2022 بقطر يبقى الكبير ميسي الاخطر لقوته في ايجاد الحلول اللازمة في خطي الوسط والهجوم لمنتخب التانجو بوجود لاعبين سريعين كالفاراز نجم السيتي والمخضرم دي ماريا نجم اليوفي الذي سيودع القائمة الدولية لمنتخب بلاده

شدد الدكتور جمال الحاجي على أن التوازن الدفاعي ومعركة الوسط هي أبرز مفاتيح الفوز بمونديال قطر لافتا الي أن المباراة في نهائي كأس العالم 2022 بقطر ستشهد أهداف ولن تذهب الى ركلات الترجيح وستشهد أيضا تتويج هداف العالم وعدة أرقام قياسية أخرى.