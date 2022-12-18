تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك بمران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها، ضمن البرنامج المخصص من الجهاز الفني للفريق، ويسعى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لظهور اللاعبين بالشكل البدني الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.