"فيريرا" يخصص فقرة فنية للتصويب في مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة التركيز على التصويب من خارج منطقة الجزاء في وضعيات ومساحات مختلفة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على مشاركة عدد كبير من اللاعبين في التسديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.