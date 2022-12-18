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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إيلون ماسك مهدد بخسارة شركة تسلا ويدفع ثمن اهتمامه بـ تويتر| فيديو

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أفاد تقرير لقناة «العربية»، أن هناك أزمة ثقة كبيرة يواجهها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مع المستثمرين في شركة تسلا فعلى ما يبدو أن التحركات الأخيرة للملياردير الأمريكي بخصوص صفة العصفور الأزرق تويتر والاهتمام الكبير الذي كان على حساب شركة السيارات الكهربائية تسلا أدى إلى تململ واستياء كبير من طرف المستثمرين.

وأكد التقرير، أن العديد من المستثمرين في الشركة عبروا عن تذمرهم من تصرفات ماسك وطبعا من إهماله للملفات العالقة التي تنتظر قرارات مصيرية في الفترة الأخيرة، حيث تسبب هذا الإهمال من مالك تويتر الجديد في تراجع سهم تسلا موتورز لنصف قيمته خلال ثلاثة أشهر الأخيرة، وسط مخاوف المستثمرين من تفضيل ماسك لتويتر على حساب تسلا.

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وأضاف التقرير ،ان بيع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك حوالي اثنين وعشرين مليون سهم بقيمة تجاوزت الثلاثة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي لدعم منصة تويتر أفقده أيضا ثقة المستثمرين، حيث أظهرت دراسة حديثة أن معظم مواعيد ماسك بالفترة الأخيرة كانت لتويتر على حساب تسلا، وهنا تم التشكيك في دور إيلون ماسك في شركة تسلا بعدما أصبحت تويتر يشغل اهتمامه.

تسلا موتورز

وأصدر مجلس إدارة تسلا موتورز إعلانا عما يحدث لإدارة الشركة في الوقت الحالي، حاول أن يجب أن يتم تعيين شخص ما كرئيس تنفيذي مؤقت حتى ينتهي سيناريو انخفاض سهم الشركة.

وقال جاري بلاك أحد المستثمرين في تسلا بأن انشغالات ماسك تويتر خطر على شركة تسلا للسيارات الكهربائية ووفق مراقبين، فإن الآراء السياسية للون ماسك تضر بتصورات العملاء عن سيارات تسلا الكهربائية.

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