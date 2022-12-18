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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدارس الوادي الجديد تشارك تصفيات الجمهورية بمسابقتيّ البرلمان والإذاعة

وكيل التعليم
وكيل التعليم

شهد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات تصفيات الجمهورية لمسابقتيّ الإذاعة المدرسية والبرلمان المدرسي بحضور لجنة التقييم الوزارية بحضور الدكتور رمضان عبدالحميد محمد، بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

وأوضح الدكتور جمال، أنه جرى اليوم تقييم البرلمان المدرسي المنتخب من إدارتيّ الخارجة والداخلة التعليميتين، والمدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى المديرية بمسابقة الإذاعة المدرسية والتي جاءت على النحو التالي:

- المرحلة الثانوية (العام): 

المركز الأول مدرسة الشعراوي  الثانوية للبنات بالخارجة. 

- التعليم الثانوى الفني: 

المركز الأول مدرسة موط  التجارية بالداخلة 

- المرحلة الإعدادية: 

المركز الأول مدرسة الشهداء الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية 

- المرحلة الابتدائية:

المركز الأول  مدرسة عين عيش الإبتدائية بإدارة بلاط التعليمية

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وشملت مراسم التقييم فقرة فنية لرياض الأطفال بمدرسة طلعت ضرغام الابتدائية بالخارجة 

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على المجهودات المبذولة بالمسابقتين متمنيًا حظًا سعيدًا لتعليم المحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة مجالات الأنشطة التربوية والتي تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل ويتضح ذلك جليًا من خلال حصول القطاع على مراكز متميزة على مستوى الجمهورية نتاج التعاون المثمر من الجميع.

 

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