المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف إحتفالية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز

استضاف المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط إحتفالية موسيقية لعازفة الماريمبا المصرية الشهيرة نسمة عبد العزيز.

تضمنت الاحتفالية فقرة موسيقية قدمت خلالها الفنانة نسمة عبد العزيز مجموعة من أشهر المقطوعات والأغاني الشرقية التراثية والمعاصرة، بالإضافة إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية الغربية، والتي نالت إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معها بحماس وتناغم جعلهم يتغنون بكلمات الأغاني مع العزف.

وأوضح د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أن هذه الإحتفالية تأتي في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه المتحف بشكل دوري، الأمر الذي من شأنه التأكيد على دور المتحف كمؤسسة تثقيفية ومجتمعية وتوعوية، بالإضافة إلى دوره في رفع الوعي السياحي والأثري والارتقاء بالذوق الفني وربط الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية بالمتحف وتراث وحضارة أجداده.

وقد حرص الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف على الترحيب بالحضور، والذي كان من بينهم الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر، وعدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاهير ومحبي الفن والموسيقي.

وعقب إنتهاء الحفل حرصت إدارة المتحف علي عرض فيلم تسجيلي عن المتحف، يستعرض ما قام به من أنشطة فنية وثقافية وفعاليات مختلفة منذ افتتاحه في إبريل 2021، كما تقدم الدكتور أحمد غنيم بالشكر لشركة نستلة، والتي قامت بدعم أنشطة المتحف عن طريق رعايتها لهذه الإحتفالية.



IMG-20221218-WA0032