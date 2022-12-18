الرقابة المالية: 8.7 مليار جنيه إجمالى نشاط التمويل العقاري خلال 8 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو نشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -أغسطس 2022 بنسبة 94.8% على أساس سنوي.

وأظهر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات البالغ 8.74 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 4.48 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 94.8%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية عن الفترة من يناير حتى أغسطس 2022، الذى حصل"صدى البلد" علي نسخة منه، أن إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 1.55 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقارنة 1.17 مليار جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2021، بزيادة32.5%.

ارتفاع عقود التمويل العقاري

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 6801 عقد خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بينما وصلت العقود إلى 4057 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو 67.6%.