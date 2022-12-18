بعد تتويج الأرجنتين.. اعرف أسماء هدافي بطولة كأس العالم 2022

توج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على فرنسا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوسيل.

وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 بين الفريقين، وسجل مبابي هاتريك منتخب فرنسا، بينما سجل ميسي هدفين، ودي ماريا هدفا.

ويتوج كيليان مبابي بجائزة هداف بطولة كأس العالم 2022 برصيد 8 أهداف.

وبعد هذه النتيجة، يصبح ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2022 بقطر كالتالي:.

هداف كأس العالم

1-كيليان مبابي - فرنسا- برصيد 8 أهداف.

2- ليونيل ميسي - الأرجنتين - برصيد 7 أهداف.

3- جوليان ألفاريز - الأرجنتين - برصيد 4 أهداف.

4- أوليفيه جيرو - فرنسا - برصيد 4 أهداف.