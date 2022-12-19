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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مالك مخبز يبيع 9 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء في الجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة لتصرفه فى كمية قدرها 9,2 طن "دقيق بلدى مدعم" قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وزارة الداخلية المضاربة السوق السوداء شرطة التموين دقيق مدعم

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