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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط مالك مخزن بحوزته 1056 لتر زيت طعام

زيت طعام
زيت طعام

 واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (2,972 طن "مسلى – مكرونة - تونة" – 1056 لتر زيت طعام) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وزارة الداخلية السوق السوداء الامن العام شرطة التموين السلع الغذائية

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